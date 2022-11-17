Молодая девушка обокрала пенсионера в Петербурге

Полицейские Калининского района Петербурга задержали очередную мошенницу / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге молодая девушка обокрала пенсионера на 170 тысяч рублей. 20-летняя местная жительница обманула 84-летнего дедушку, используя классическую схему телефонных мошенников. Об этом 17 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 11 ноября в полицию обратилась 84-летний мужчина, которая пожаловалась, что стал жертвой обмана, - рассказали правоохранители.

Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что якобы его сын стал виновником серьезного ДТП. Чтобы родственника не привлекли к уголовной отвественности, необходимо заплатить деньги. Пенсионер поверил в обман и вскоре передал молодой девушке-курьеру 170 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. 15 ноября оперативники на улице Демьяна Бедного задержали 20-летнюю девушку. Сейчас она под следствием.