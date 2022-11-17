В 14 из 18 районов Петербурга упали цены на вторичное жилье

В Петербурге подешевели квартиры на вторичном рынке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Цены на вторичное жилье упали в большинстве районов Петербурга. За последние четыре месяца, с юля по ноябрь, аналитики отметили падение стоимости готовых квартир в 14 из 18 районов. Сильнее всего тенденция заметна в Петродворце и Кронштадте.

- В Петродворцовом и Кронштадтском районах цены упали на 14,5 и 12% соответственно, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на данные сервиса Restate.ru.

Здесь квадратный метр теперь обходится в 175,3 и 142,5 тысячи рублей соответственно.

В двух районах, Московском и Красногвардейском, цены не изменились. Прибавку стоимости жилья зафиксировали только в Центральном (+0,5%) и Выборгском (+3%) районах.

Самые дорогие квартиры на «вторичке» продаются в Петроградском районе. Даже с падением на 2,4%, квадратный метр здесь стоит 370 тысяч рублей.