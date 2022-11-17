Голого мужчину достали из холодной Невы в Петербурге

Пьяного «моржа» вытащили из Невы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге из холодной Невы вытащили пьяного "моржа". Мужчина в одних плавках решил искупаться ранним утром в четверг, 17 ноября 2022 года. Однако он выбрал не самое подходящее для себя состояние, так как был пьян. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 7:50 утра из Невы достали "моржа". Мужчину в одних плавках извлекли из воды у спуска напротив памятника Ломоносову, у здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета, - рассказал источник.

Так как мужчина был очень пьян, а также мог переохладиться в Неве, спасатели вызвали ему скорую помощь. В каком состоянии был "купальщик", не уточняется.