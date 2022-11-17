Уголовное дело возбуждено после обысков в администрации Василеостровского района

СК завел дело на чиновников Василеостровского района. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет завел уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий после обысков в администрации Василеостровского района Петербурга. Они прошли накануне вечером.

- По версии следствия, соучастники обеспечили заключение госконтрактов на оказание услуг по техобслуживанию и эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности ряда подведомственных медицинских учреждений, - сообщает пресс-служба городского управления СК.

В хищении бюджетных денег подозревают чиновников районной администрации, должностных лиц поликлиник, а также представителей коммерческой фирмы, получившей контракт.

Всего после обысков задержано пять человек: начальник отдела закупок администрации Василеостровского района, трое коммерсантов специалист отдела закупок одного районного медучреждения.