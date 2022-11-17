Более 270 тысяч деревьев и кустарников высадили в Петербурге осенью 2022 года

Осенью в Петербурге высажено в общей сложности более 270 тысяч растений Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за осень высадили свыше 270 тысяч различных растений. Это деревья, кустарники и луковичные растения, которые расцветут весной. Об этом 17 ноября 2022 года сообщили в Смольном.

- Площадь зеленых территорий города увеличивается с каждым годом. Мы вкладываем значительные бюджетные средства, чтобы Петербург был не только красивым, но и более зеленым, более комфортным, более экологичным, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Так, всего было посажено более 246 тысяч луковиц цветов, еще 5 тысяч деревьев, среди которых ивы, клены, липы, сосны и ели, а также лиственница, береза, дуб, рябина, черемуха, ясень. Из кустарников предпочтение отдали кизильнику, барбарису, разным сортам сирени, чубушнику, их посадили почти 19 тысяч.