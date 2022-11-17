Пять человек задержаны после обысков в администрации Василеостровского района Петербурга

По делу о мошенничестве проходят пять человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пять человек, в том числе двое должностных лиц, задержаны после обысков в администрации Василеостровского района Петербурга. Причиной стало дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий, связанное с хищением бюджетных денег.

- В качестве подозреваемых задержаны: начальник отдела закупок районной администрации, гендиректор и два учредителя коммерческой структуры, специалист отдела закупок медицинского учреждения Василеостровского района, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

Следователи считают, что чиновники, в нарушение процедуры отбора, обеспечили получение госконтракта на обслуживание системы комплексной безопасности конкретной коммерческой фирме. В итоге бюджет города потерял три миллиона 861 тысячу рублей.

Сейчас следователи СК м полиции продолжают изымать документы и разбираться в обстоятельствах дела. Меру пресечения задержанным изберут позднее.