МЧС предупредило о резком похолодании в Петербурге в ночь на 18 ноября

МЧС предупредило о 6-градусном морозе в Петербурге в ночь на 18 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление МЧС Санкт-Петербурга предупредило горожан об ухудшении погоды. В ночь с 17 на 18 ноября 2022 года в Северной столице резко похолодает, а на дорогах появится опасный гололед, который сохранится до самого утра.

- В ночь с 17 на 18 ноября в Санкт-Петербурге ожидается понижение температуры воздуха местами до минус 6 градусов, на дорогах гололедица, - сообщили в пресс-службе спасателей со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Из-за гололеда ночью и утром на дорогах Петербурга будет опасно. Пешеходам следует не забывать, что автомобили на гололеде тормозят дольше. Автомобилистам, в свою очередь, нужно соблюдать скоростной режим, чтобы не стать участниками ДТП.

Напомним, что также 18 ноября ожидается снова небольшой снег.