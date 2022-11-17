Грибник набрал 60 килограммов лисичек в заснеженном лесу под Петербургом

Грибник набрал 60 кг лисичек в заснеженном лесу. Фото: https://vk.com/grib_spb

Две корзины, два ведра, пять сумок и ящик лисичек, общим весом 60 килограммов – столько грибов собрал в Курортном районе житель Петербурга. На промысел в уже заснеженный лес мужчина отправился в середине ноября, когда грибной сезон, казалось бы, давно закрыт.

- Поход Славы за славой! 56 кг. 16 ноября, Курортный район, - написал петербуржец по имени Вячеслав в группе «Грибы и Грибники СПб».

На удивления собратьев по «тихой охоте» откуда такой урожай, мужчина пояснил, что лисички «вылезли» из-под земли поздно. Сейчас в лесу много молодняка. Грибам помогла теплая погода, стоявшая в первой декаде ноября. А сам грибники в леса ходить перестали. Вот и получилось, что конкуренции у него никакой.

Вячеслав пояснил, что после «фотосессии» не сразу уехал домой, а успел набрать еще четыре килограмма лисичек, доведя общий вес до шести десятков. На удачную «охоту» грибнику понадобилось полдня.