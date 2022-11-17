Партию поддельных кроссовок на 11 миллионов рублей задержали в Петербурге

Поддельные кроссовки из Китая задержали на таможне в Петербурге. Фото: СЗТУ.

Крупную партию поддельных кроссовок обнаружили в Петербурге сотрудники Северо-Западной электронной таможни. К ним поступила декларация на ввоз из Китая 1368 пар спортивной обуви. Кроссовки были подозрительно похожа на изделия всемирно известного бренда. В представительстве компании опасения таможенников подтвердили.

- Дизайн представленных товаров является переработкой дизайна оригинальных кроссовок Yeezy торговой марки Adidas, - приводит текст ответа пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

И если заявленная петербургской фирмой-импортером стоимость партии кроссовок была всего 3200 долларов – чуть больше 190 тысяч рублей, то правообладатель оценил ущерб аж в 11,5 миллионов. Если считать за пару, то китайский вариант кроссовок обошелся всего в 138 рублей, а фирменный должен стоить более восьми тысяч.

На импортера оформили административный протокол за нарушение авторских прав. А поскольку ущерб превысил миллион рублей, то дело может стать уголовным.

Судьба кроссовок не уточняется.