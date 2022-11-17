Суд арестовал мужчину за кражу квартиры на Невском проспекте у 96-летней старушки

В Санкт-Петербурге заключен по стражу мужчина, обвиняемый в хищении квартиры престарелой местной жительницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд арестовал 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже квартиры на Невском проспекте у 96-летней старушки. Подозреваемого задержали на днях. Однако его соучастников еще разыскивают. Об этом 17 ноября 2022 года сообщили в Следственном комитете города.

- Задержан 27-летний житель Ленинградской области, которому предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под сражу, - сообщили в комитете.

Известно, что в апреле прошлого года мошенники обманом получили от пожилой женщины, у которой нет близких родственников, доверенность на право продажи принадлежащей ей квартиры, расположенной в одном из домов на Невском проспекте. После чего, был оформлен договор купли-продажи на имя обвиняемого, а затем осуществлена регистрация перехода права собственности на квартиру, кадастровой стоимостью около 6 миллионов рублей.