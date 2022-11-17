Петербурженка стала финалисткой конкурса от билайн с призом в миллион рублей

Фото: пресс-служба билайн

Конкурс «Твоя история с билайн», посвященный 30-летию оператора, выходит на финишную прямую. Оператор провел полуфиналы, в которых жюри конкурса оценило лучшие истории клиентов о том, какую роль билайн сыграл в их жизни или жизни друзей. Одна из них принадлежат жительнице Санкт-Петербурга Алёне Васильевой, которая вошла в число финалистов конкурса.

В своей истории Алёна рассказала о том, как сервис SMS-знакомств от билайна изменил её жизнь. В начале 2000-х годов с его помощью она познакомилась с человеком, который привёл её в компанию единомышленников, увлекавшихся турпоходами и фехтованием. Это наполнило её жизнь совершенно новыми красками и эмоциями, а спустя несколько лет в той же компании Алёна встретила своего будущего мужа, с которым вместе и по сей день.

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах.

Фото: пресс-служба билайн

Сейчас у петербуржцев есть возможность поддержать своих земляков —авторов самых запоминающихся рассказов, проголосовав за вручение им приза зрительских симпатий. Проголосовать за них можно на сайте проекта.

Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий оператор подведет до 1 декабря. Победители получат промокоды в интернет-магазин билайна.

Финал конкурса «Твоя история с билайном» состоится в Москве 8 декабря. От Северо-Западного региона в финал прошла история петербурженки Алёны Васильевой.

Фото: пресс-служба билайн

15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самого захватывающего рассказа получит один миллион рублей.

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