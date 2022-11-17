Главный синоптик предупредил о заморозках с гололедом в ближайшие часы в Петербурге

В Петербурге ожидается похолодание с гололедом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург переходит на зимний режим погоды. Уже в ближайшие часы температура опустится ниже ноля, а выпавшие с утра осадки – замерзнут. Водителей и пешеходов предупреждают о гололеде на дорогах.

- Температура воздуха в ближайшие часы перейдет через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Поэтому на дорогах, начиная с восточных и северных районов города, начнется гололедица, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сильнее всего гололед будет появляться на открытых участках трасс, в том числе на КАД, ЗСД, а также на автомобильных мостах, виадуках. Особенно обледенению подвержена дамба, где из-за близости к воде повышена влажность.

Свое предупреждение о непогоде уже опубликовало и городское управление МЧС.