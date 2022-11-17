Мамочка пыталась зачислить ребенка в первый класс по фальшивой регистрации в Петербурге

В Петербурге будут судить женщину, подавшую поддельные документы для зачисления дочери в школу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге будут судить 37-летнюю уроженку Анапы, которая схитрила при подаче документов в школу, куда должна была пойти ее дочь-первоклашка. Для зачисления женщина предоставила поддельную справку о местной регистрации.

- Желая устроить ребенка в 1-й класс на 2022-2023 учебный год в гимназию Петроградского района, подала заявление о зачислении, приложив копию заведомо подложного свидетельства о регистрации, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Но обман был раскрыт. На мамочку завели уголовное дело об использовании фальшивых документов. А сейчас дело дошло до рассмотрения. Материалы направлены в мировой суд.

Удалось ли пойти в школу самой первокласснице, прокуратура не уточняет.

Напомним, что преимущество при зачислении в конкретную школу имеют дети, проживающие на закрепленной за учебным заведением территории.