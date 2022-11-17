Суд Петербурга избрал меру пресечения инженеру «Метростроя», обвиняемому во взятке

Суд избрал меру пресечения инженеру "Метростроя" Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения инженеру «Метростроя», который фиктивно трудоустроил своего знакомого и получал взятки от метростроителей. Судебное заседание прошло 17 ноября этого года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- 15 ноября мужчину задержали и предъявили ему обвинение. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд запретил ему определенные действия на весь период предварительного следствия, - говорится в сообщении ведомства.

Теперь подозреваемому нельзя выезжать за пределы Петербурга и Ленобласти, посещать массовые мероприятия и участвовать в них, а также общаться с людьми, которые тоже имеют отношение к этому уголовному делу.

Напомним, инженер Дирекции транспортного строительства был задержан, потому что его подозревают в фиктивном трудоустройстве в «Метрострой» знакомого на должность проходчика. Зарплату «работника» инженер оставлял себе.

Кроме этого, за 2,5 года он получил взятки на 2 миллиона 700 тысяч рублей. За эти деньги мужчина обещал метростроителям свое покровительство.