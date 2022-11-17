Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 15:17

Каток в Новой Голландии откроется 26 ноября

Его площадь составит две тысячи квадратных метров
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
26 ноября открывается каток на Новой Голландии.

26 ноября открывается каток на Новой Голландии.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционный каток на острове Новая Голландия в Петербурге начнет работу через десять дней. С 26 ноября, это будет суббота, здесь снова ждут любителей фигурных коньков и скольжения на льду. Площадь катка и его расположение будут прежними.

- Ледовое поле площадью 2000 квадратных метров, как и раньше, расположено на месте газона у Главной сцены, - сообщает пресс-служба общественного пространства «Новая Голландия».

Билеты на каток можно купить как на самом острове – в киоске на Липовой аллее, так и на сайте, онлайн. Учитывая обычный ажиотаж, делать это лучше заранее.

Стоимость часового сеанса катания на человека составляет от 150 до 700 рублей в зависимости от времени суток и дня недели. В расписании есть и вечерние катания с «Медленной дискотекой».

Детям от 3 до 6 лет катание будет стоит 50 рублей. Прокат коньков – 450 рублей, помощник для юных фигуристов – бесплатно. Льготным категориям – скидки. Полный список и тарифы можно посмотреть на сайте катка Новой Голландии.