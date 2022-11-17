Каток в Новой Голландии откроется 26 ноября

26 ноября открывается каток на Новой Голландии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционный каток на острове Новая Голландия в Петербурге начнет работу через десять дней. С 26 ноября, это будет суббота, здесь снова ждут любителей фигурных коньков и скольжения на льду. Площадь катка и его расположение будут прежними.

- Ледовое поле площадью 2000 квадратных метров, как и раньше, расположено на месте газона у Главной сцены, - сообщает пресс-служба общественного пространства «Новая Голландия».

Билеты на каток можно купить как на самом острове – в киоске на Липовой аллее, так и на сайте, онлайн. Учитывая обычный ажиотаж, делать это лучше заранее.

Стоимость часового сеанса катания на человека составляет от 150 до 700 рублей в зависимости от времени суток и дня недели. В расписании есть и вечерние катания с «Медленной дискотекой».

Детям от 3 до 6 лет катание будет стоит 50 рублей. Прокат коньков – 450 рублей, помощник для юных фигуристов – бесплатно. Льготным категориям – скидки. Полный список и тарифы можно посмотреть на сайте катка Новой Голландии.