Дом в Мурино затопило после установки мощных насосов, «порвавших» трубы

В Мурино вода залила многоквартирный дом. Фото: vk.com/public89897718

Новое – не всегда лучше старого. В этом на своем опыте убедились жители высотки из Мурино, в которой затопило квартиры после установки мощных насосов. Они дали такой напор воды, что трубы не выдержали.

- От давления у многих вырвало полотенцесушители, бойлеры, краны и даже трубы. Вода хлестала сверху вниз, сметая все на своем пути, - пишут обитатели ЖК «Ромашки» в группе «Мурино» ВКонтакте.

Тем горожанам, у которых в квартирах стоял натяжной потолок, повезло чуть больше, чем остальным. Вода не пошла по стелам, заливая обои и полы, а собралась внутри потолка. Теперь муринцы думают, как аккуратно сделать дырку, чтобы слить из пленки десятки литров жидкости.

- Какой хороший натяжной потолок, я и не думал, что он так растягивается, - восхищаются современными материалами жители Мурино.