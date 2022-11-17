Росгвардейцы задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в школу Петербурга

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который пытался попасть в школу на Большой Посадской улице. Он размахивал руками и не мог связно говорить, поэтому сотрудник образовательного учреждения нажал тревожную кнопку.

- Мужчина пришел к школе в десять утра 17 ноября. Он вел себя неадекватно, поэтому пройти дальше ему не позволили. Когда он увидел автомобиль Росгвардии, то сразу попытался скрыться, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны догнали и задержали дебошира. Мужчину доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление пьяным в общественных местах. Для чего дебошир пытался пройти в школу, пока не известно.