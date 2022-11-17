Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 16:49

Александр Беглов поддержал отсрочку арендных платежей для мобилизованных предпринимателей

В ближайшее время будут разработаны соответствующие нормативно-правовые акты
Анастасия НУРАДИЛОВА
Еще одна мера поддержки мобилизованных появилась в Петербурге

Еще одна мера поддержки мобилизованных появилась в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал предложения по поддержке мобилизованных предпринимателей. Мужчины смогут оформить мораторий на расторжение договоров аренды госимущества и на начисление пени, а также получить отсрочку платы по договорам аренды земельных участков, объектов НТО и нежилого фонда.

- 33% поступлений в городской бюджет обеспечивает малый бизнес. В сложных ситуациях необходимо оказать поддержку предпринимателям, - отметил глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Отсрочка от арендной платы будет действовать на протяжении всего времени службы мобилизованных мужчин. Профильные исполнительные органы госвласти Петербурга занимаются разработкой специальных нормативно-правовых актов.