Александр Беглов поддержал отсрочку арендных платежей для мобилизованных предпринимателей

Еще одна мера поддержки мобилизованных появилась в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал предложения по поддержке мобилизованных предпринимателей. Мужчины смогут оформить мораторий на расторжение договоров аренды госимущества и на начисление пени, а также получить отсрочку платы по договорам аренды земельных участков, объектов НТО и нежилого фонда.

- 33% поступлений в городской бюджет обеспечивает малый бизнес. В сложных ситуациях необходимо оказать поддержку предпринимателям, - отметил глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Отсрочка от арендной платы будет действовать на протяжении всего времени службы мобилизованных мужчин. Профильные исполнительные органы госвласти Петербурга занимаются разработкой специальных нормативно-правовых актов.