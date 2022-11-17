15 спасателей тушили вспыхнувшую крышу здания в Кировском районе Петербурга

На место происшествия выезжали три пожарные машины
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Кировском районе Петербурга загорелась кровля здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу вечером 17 ноября.
- Сообщение о пожаре в разноуровневом 3-4-этажном здании на Промышленной улице поступило в 18:14. На место происшествия сразу выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Площадь огня на крыше составила пять квадратных метров. Такой же участок вспыхнул в помещении вентиляционной шахты. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 18:50. О пострадавших не сообщается.
На место происшествия выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС.