Волонтеры Петербурга ищут 22-летнего парня, пропавшего почти две недели назад

Волонтеры ищут пропавшего молодого парня

Волонтеры ищут 22-летнего парня, о местоположении которого ничего не известно с 5 ноября. Близкие молодого человека предполагают, что он может находиться во Всеволожском районе Ленинградской области или в Петербурге. Ориентировка с его фотографией опубликована в паблике поискового отряда «Лиза Алерт».

- Рост пропавшего парня – 184 сантиметра. Он нормального телосложения, с темно-русыми волосами и голубыми глазами, - сообщается в ориентировке, которую распространяют в социальных сетях.

Известно, что в день исчезновения на молодом человеке был надет темно-синий пуховик, спортивный костюм и белые кроссовки. С собой в тот день парень взял сумку для ноутбука. Сейчас волонтеры занимаются поиском добровольцев, которые помогут найти пропавшего человека.