Прокуратура проводит проверку после пожара в морском порту Высоцк в Ленобласти

На территории морского порта произошел пожар Фото: Артем КИЛЬКИН

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) проводит проверку после пожара на территории морского порта Высоцк в Ленинградской области. Происшествие случилось 17 ноября. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.

- Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит, как на территории порта соблюдают требования пожарного и промышленного законодательства, - говорится в сообщении пресс-службы СЗТП.

Известно, что 17 ноября в порту Высоцк загорелась труба котельной коммерческой организации. Пожарные ликвидировали огонь. В происшествии никто не пострадал. Повреждений и разлива нефтепродуктов не допущено.

Сотрудники транспортной прокуратуры после проверки смогут дать оценку действиям должностных лиц. Если будут выявлены нарушения, то надзорное ведомство примет решение о мерах наказания.