Петербуржец, поранивший ножом жену на глазах у ребенка, отправится в колонию-поселение

Суд вынес приговор петербуржцу, который ударил бывшую жену ножом в голову Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который несколько раз ударил ножом свою бывшую жену на глазах у ребенка. Женщина в это время была за рулем автомобиля. Из-за полученных травм она не справилась с управлением и спровоцировала ДТП.

- Это произошло 22 января этого года. Мужчина сидел на заднем сидении и оттуда нанес удары ножом в голову, шею и руки своей бывшей жены. Когда машина остановилась из-за ДТП, все это увидели другие люди и оказали пострадавшей медпомощь, - рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга.

К счастью, потерпевшая осталась жива. А ее бывший супруг на два года и шесть месяцев отправится в колонию-поселение. Такое решение принял суд, но приговор пока еще не вступил в законную силу.