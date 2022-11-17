«Солярис» заехал под «Ниссан» на улице Морской Пехоты в Петербурге

Две иномарки столкнулись. Фото: Скриншот из видео

Две иномарки столкнулись в Кировском районе Петербурга. ДТП случилось, когда оба водителя пытались развернуться. Об этом в паблике «ДТП и ЧП» рассказал очевидец вечером 17 ноября.

- «Солярис» залетел под «Ниссан» на улице Морской Пехоты, - написал мужчина в посте в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия приехала машина скорой помощи. Около столкнувшихся автомобилей столпились несколько человек в желтых касках, возможно, спасатели МЧС.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства случившегося будут выяснять сотрудники полиции.

Напомним, накануне автобус насмерть сбил пенсионерку в Гатчине. Авария случилась 16 ноября. 66-летняя пожилая женщина скончалась еще до приезда скорой помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.