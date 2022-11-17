СКА проиграл «Ак Барсу» со счетом 5:2

СКА встретился с «Ак Барсом» на матче КХЛ. Фото: пресс-служба СКА

Хоккеисты СКА встретились с «Ак Барсом» в рамках этого сезона КХЛ. Игра прошла 17 ноября в Казани на «Татнефть Арене». За матчем наблюдали 8490 зрителей. Для армейцев игра завершилась поражением. Матч был закончен со счетом 5:2 в пользу казанцев.

- Перед матчем с казанцами главные изменения у армейцев опять случились в обороне. Привычное место Степана Фальковского в первой паре занял Никита Камалов, а в качестве седьмого защитника появился Георгий Солянников. Для 27-летнего хоккеиста это был первый матч в этом сезоне КХЛ, - рассказали в пресс-службе СКА.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что перед игрой многие хоккеисты переболели вирусными заболеваниями.

- На Дальнем Востоке мы все переболели. Был грипп и вирусы. Но мы не ищем оправданий. Сегодня мы подарили эти голы. И будем над этими ошибками работать, - прокомментировал матч тренер армейцев.