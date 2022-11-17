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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 20:42

83-летнюю жительницу Псковской области, пропавшую месяц назад, ищут в Петербурге

Женщина могла приехать в Северную столицу из дома
Анастасия НУРАДИЛОВА
Волонтеры отправятся на поиски пропавшей пенсионерки. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры отправятся на поиски пропавшей пенсионерки. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры будут искать 83-летнюю пенсионерку в Петербурге и Ленинградской области. Женщина пропала в Псковской области, но ее близкие считают, что она могла добраться в другой регион. Ориентировка с фотографией пропавшей пенсионерки опубликовано в паблике поискового отряда «Лиза Алерт».

- Женщина 12 октября вышла из дома и не вернулась. Ее рост – 160 сантиметров. Она худощавого телосложения с седыми волосами и карими глазами, - говорится в ориентировке, которую распространяют в социальных сетях.

В день пропажи на пенсионерке был надет темно-зеленый плащ, черные штаны, желто-зеленые галоши и джинсовая панамка. Сейчас волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске добровольцев, которые готовы искать пожилую жительницу Псковской области.