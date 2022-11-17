Трехкомнатная квартира загорелась на проспекте Художников в Петербурге

На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 17 ноября в Выборгском районе Северной столицы загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в квартире на проспекте Художников поступило в 22:59. Спасатели сразу выехали на место происшествия, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В трехкомнатной квартире со стороны лестничной клетки вспыхнула входная дверь. Площадь пожара составила пол квадратных метра. Жильцы дома самостоятельно справились с возгоранием до прибытия пожарных подразделений.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС.

Напомним, этим же вечером в Кировском районе на Промышленной улице вспыхнула крыша здания. С огнем боролись 15 пожарных. В происшествии никто не пострадал. На место выезжали три пожарных машины.