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НовостиЗдоровье17 ноября 2022 21:31

Младенческая смертность снизилась в Петербурге за три года

В городе работает одна из лучших неонатологических служб в стране
Анастасия НУРАДИЛОВА
Врачи Петербурга спасают недоношенных малышей

Врачи Петербурга спасают недоношенных малышей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый год медики Петербурга спасают все больше недоношенных новорожденных малышей. Три года назад удавалось помочь 78% младенцев, вес которых составлял меньше одного килограмма. Сейчас этот показатель достиг 84%.

- В Петербурге работает одна из лучших неонатологических служб в стране. Четко выстроена система оказания помощи новорожденным, - отметил глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

В Северной столице показатель младенческой смертности считается одним из самых низких в России. За девять месяцев этого года он составил всего 3,1, в то время, как в России – 4,3.

В родильных домах Петербурга установлено 216 реанимационных и коек интенсивной терапии для новорожденных, а также обустроено 398 коек патологии новорожденных и недоношенных детей.