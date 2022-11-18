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НовостиОбщество17 ноября 2022 21:53

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов в Ленобласти 18 ноября

Дороги станут скользкими из-за льда
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Ленобласти пройдет небольшой снег

В Ленобласти пройдет небольшой снег

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 18 ноября. Местами пройдет небольшой снег. Скорость северо-восточного ветра – от шести до одиннадцати метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

- Температура воздуха ночью составит от -2 до -12 градусов. Днем будет немного теплее: от одного до шести градусов со знаком минус. На дороге ожидается гололедица - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такую же погоду прогнозируют синоптики в Петербурге. 18 ноября в городе будет облачно. Скорость ветра достигнет одиннадцати метров в секунду, а температура воздуха опустится до -6 градусов.

- Ночью температура воздуха составит от двух до шести градусов со знаком минус, а днем будет от -1 до -3. Водителям следует быть осторожными: дороги будут скользкими, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.