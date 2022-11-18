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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 4:47

Две машины сгорели в Выборгском районе Петербурга в ночь на 18 ноября

Пожар произошел на Выборгском шоссе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Две машины сгорели в Выборгском районе Петербурга в ночь на 18 ноября

Две машины сгорели в Выборгском районе Петербурга в ночь на 18 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на 18 ноября 2022 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга сгорели две машины. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 3:44 часа ночи. На место незамедлительно выехал наряд спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС города.

- Сообщалось о пожаре у дома 15 по Выборгскому шоссе. В автомобиле марки "Форд" выгорел моторный отсек и салон, в припаркованном рядом автомобиле "Киа" частично обгорел кузов, - сообщили в пресс-службе спасателей.

Спустя чуть менее часа пожарные смогли потушить пламя. По предварительным данным, пострадавшим в результате пожара нет. С огнем боролись 10 человек личного состава МЧС города и две пожарные машины.

Причина возгорания на данный момент не ясна. Выяснить это предстоит специалистам.