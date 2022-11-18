Мороз до минус 3 градусов ждет Петербург 18 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По настоящему зимняя погода пришла в Санкт-Петербург. Температура воздуха днем 18 ноября 2022 года не поднимется выше нулевой отметки, в городе будет стоять небольшой морозец. Обойдется без осадков, но и прояснения в небе не стоит ждать. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столице сформирует южная периферия скандинавского антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается, а температурные показатели останутся в зоне слабо отрицательных значений. Местами на дорогах и тротуарах гололедица, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха составит минус 1-3 градуса, по Ленинградской области от минус 1 до 6 градусов мороза. Ветер будет восточный 4-9 метров в секунду.

В субботу морозы слегка окрепнут, днем местами возможен слабый снег.