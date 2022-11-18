Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 18 ноября 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Комсомолка" рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 18 ноября 2022 года. Минувшая ночь оказалась холодной, температура воздуха в городе стала минусовой, но и день теплее не станет.

Страшная история произошла в Пискаревском парке. Неадекватный мужчина жестоко зарезал пенсионерку, которая занималась скандинавской ходьбой. После этого он изрезал и себя.

Что касается происшествий. В городе отправили в тюрьму мужчину за ошибку банкомата. Инцидент произошел еще в 2020 году. Мужчина узнал, что один банкомат вместо рублей выдает доллары. Так он снял 26 тысяч долларов. Но в итоге его хитрость вскрылась.

На проспекте Художников загорелась трехкомнатная квартира. Со стороны лестничной клетки вспыхнула входная дверь. Жильцы дома самостоятельно справились с возгоранием до прибытия пожарных подразделений.

В ночь на 18 ноября 2022 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга сгорели две машины. В автомобиле марки "Форд" выгорел моторный отсек и салон, в припаркованном рядом автомобиле "Киа" частично обгорел кузов