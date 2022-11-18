Спрос на временных сотрудников в Петербурге вырос на 35%

В Петербурге растет спрос на временных сотрудников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге очень вырос спрос на временных работников. Только за последний месяц количество вакансий на временную работу в городе стало на 35 процентов больше. Об этом 18 ноября 2022 года сообщает сервис hh.ru.

- Петербурге временную занятость предлагают почти 10 процентов от всех вакансий города, это 9 процентов от всех "временных" вакансий страны, - говорится в исследовании сервиса.

Чаще всего временную работу предлагают курьерам, менеджерам по продажам, упаковщикам, водителям, продавцам, операторам call-центров и учителям. Также на временную работу ищут врачей и программистов.

Эксперты отмечают, что спрос вырос в связи с мобилизацией. Мобилизованные не теряют работу, однако на их место все же кто-то нужен, поэтому работодатели и предлагают временное трудоустройство.