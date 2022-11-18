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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:32

Росгвардия провела учения по освобождению заложников в Александровском дворце Царского Села

По легенде, ворота были заминированы, а посетителей музея взяли в заложники
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Пушкине сотрудники Росгвардии провели учения по нейтрализации вооруженных преступников и освобождению / Фото: Росгвардия

В Пушкине сотрудники Росгвардии провели учения по нейтрализации вооруженных преступников и освобождению / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии провели учения по нейтрализации вооруженных преступников и освобождению заложников. Все проходило в Александровском дворце Царского Села. Учения проходили совместно с сотрудниками ФСБ, рассказали в пресс-службе ведомства.

- По легенде учений, двое вооруженных преступников проникли на территорию Александровского дворца и заблокировали въездные ворота заминированным автомобилем, после чего проникли на цокольный этаж музея, заложив взрывное устройство на входе, и захватили заложников, - рассказали в Росгвардии.

Постовой охраны подал сигнал тревога и заблокировал "преступников" во внутреннем помещении. Далее бойцы нейтрализовали вооруженных людей, освободили заложников, а также обследовали и разминировали взрывные устройства.