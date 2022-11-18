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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:44

Новое освещение появилось на проспекте Культуры в Петербурге

Крупная магистраль протяженностью 3 км проходит по Калининскому и Выборгскому районам
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Проспект Культуры в Петербурге получил современное освещение

Проспект Культуры в Петербурге получил современное освещение

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на проспекте Культуры появилось новое, современное освещение. Специалисты протянули крупную магистраль длинной в три километра в границах пяти жилых массивов Калининского и Выборгского районов. Об этом 18 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Все магистрали, улицы и проезды в центре города, в районах сложившейся застройки и в новых кварталах должны быть оборудованы современными системами освещения. Это неотъемлемая часть масштабной работы по созданию комфортной городской среды, - отметил губернатор Александр Беглов.

406 новых светильников установили вдоль проезжей части и тротуаров. Дополнительное освещение получили пешеходные переходы и перекрестки. Помимо всего, светильники более энергоемки, что позволяет снизить затраты на электроэнергию.

На 2022 год запланировано строительство, реконструкция, капитальный ремонт освещения на 36 улицах и магистралях в разных районах города. Большинство проектов уже реализовано.