Новое освещение появилось на проспекте Культуры в Петербурге

Проспект Культуры в Петербурге получил современное освещение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на проспекте Культуры появилось новое, современное освещение. Специалисты протянули крупную магистраль длинной в три километра в границах пяти жилых массивов Калининского и Выборгского районов. Об этом 18 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Все магистрали, улицы и проезды в центре города, в районах сложившейся застройки и в новых кварталах должны быть оборудованы современными системами освещения. Это неотъемлемая часть масштабной работы по созданию комфортной городской среды, - отметил губернатор Александр Беглов.

406 новых светильников установили вдоль проезжей части и тротуаров. Дополнительное освещение получили пешеходные переходы и перекрестки. Помимо всего, светильники более энергоемки, что позволяет снизить затраты на электроэнергию.

На 2022 год запланировано строительство, реконструкция, капитальный ремонт освещения на 36 улицах и магистралях в разных районах города. Большинство проектов уже реализовано.