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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 6:51

Создатель роботов из Петербурга отдал мошенникам 2,5 млн рублей

Конструктор поверил, что ему звонят из банка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
У создателя роботов из Петербурга мошенники украли 2,5 миллиона рублей

У создателя роботов из Петербурга мошенники украли 2,5 миллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге создатель роботов стал жертвой мошенников, отдав им 2,5 миллиона рублей. Пожилой конструктор местного университета попался на уловку обманщиков и поверил, что ему звонят из банка. Об этом 18 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Утром 16 ноября 75-летнему ученому позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил, что на его счете происходят мошеннические действия. Самозванец убелил конструктора, что деньги надо срочно "переводить на безопасный счет", - рассказал источник.

Мужчина поверил и через банкоматы двух банков перевел на указанные неизвестным счета 2,5 миллиона рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится проверка и розыск обманщиков.