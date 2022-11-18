Почти 100 объектов проверяли в Петербурге из-за сообщений о минировании

Телефонные террористы "заминировали" около сотни объектов в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около сотни социальных, промышленных и транспортных объектов проверяли в Петербурге из-за анонимных писем о минировании. «Телефонные» террористы сообщили о бомбах в школах, вузах и других заведениях.

- Преступники угрожали взрывами в зданиях образованиях и на станциях метро, - пишет «Мойка 78».

Злоумышленники терроризировали город анонимками целый день, письма приходили с утра и до вечера. Спецслужбы сбились с ног, проверяя указанные в письмах объекты, но ничего так и не нашли. Эвакуаций не проводили, учитывая многочисленный опыт прошлых подобных случаев, когда также ничего опасного найдено не было.

Сейчас ищут уже самих отправителей писем, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.