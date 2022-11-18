Режим ограничения полетов на юг России из Петербурга продлили до 27 ноября

Улететь из Петербурга в 11 южных городов по-прежнему нельзя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Росавиация продлила режим «закрытого» неба в отношении 11 гражданских аэропортов на юге России до 27 ноября. Улететь туда нельзя никаким способом. В том числе и из Санкт-Петербурга. Жителям Северной столицы, наряду с остальными россиянами», советуют пользоваться наземным транспортом.

- До 27 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, - сообщает пресс-служба Росавиации.

Добраться до указанных городов можно на автобусе или по железной дороге. Ближайшие открытые для гражданских самолетов аэропорты находятся в Сочи (Адлер), Волгограде, Минеральных Водах и Ставрополе.