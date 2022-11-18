Годовалый ребенок утонул в ванне в Ленинградской области

Годовалый малыш утонул в ванне в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области малыш, которому еще не исполнился год, утонул в ванной. Трагедия произошла в городе Кингисеппе поздно вечером 17 ноября 2022 года, когда родители купали ребенка перед сном. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 17 ноября в 22:30 прибывшая по вызову в квартиру на Крикковском шоссе бригада скорой помощи констатировала смерть 11-месячного мальчика. Он утонул в ванне, - рассказал источник.

Как именно и по какой причине произошла трагедия, не уточняется. По всей видимости, родители оставили ребенка без присмотра в ванне, он упал и захлебнулся в воде. В обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет.

Известно, что семья полная. Родители – из Ростовской области, 32-летняя мать – домохозяйка, 30-летний отец - начальник участка в энергокомпании.