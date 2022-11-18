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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:08

Ленобласть до конца года восстановит один из микрорайонов Мариуполя

Речь о домах между улицей Куинджи и проспектом Металлургов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Ленобласть поможет восстановить один их разбомбленных кварталов в Мариуполе. Фото: правительство Ленобласти

Ленобласть поможет восстановить один их разбомбленных кварталов в Мариуполе. Фото: правительство Ленобласти

Силами Ленобласти в Мариуполе восстановят один из разрушенных кварталов. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на правительство 47 региона. Речь идет о микрорайоне, находящемся между проспектом Металлургов и улицей Куинджи. Этот квартал уже осмотрела делегация из Ленобласти. На все про все отвели 1,5 месяца, чтобы жители домов спокойно и комфортно встретили Новый год в них.

- Мы подадим в дома тепло. Полностью закроем контуры. Отремонтируем кровлю и окна, а также делаем подъезды. Люди смогут заселиться в свои квартиры и перезимовать, - цитируют в издании губернатора Александра Дрозденко.

К слову, Ленобласть перевыполнила план по привлечению в Мариуполь рабочих и строительной техники. Сейчас в указанном микрорайоне трудятся около 800 специалистов из 47 региона. По словам властей области, местные жители с нетерпением ждут заселения в свои квартиры и с воодушевлением встретили помощь от российского региона.