В тоннеле дамбы на три дня ограничат движение

В тоннеле дамбы ограничат проезд транспорта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередные ограничения в движении транспорта вводятся на петербургской дамбе. На этот раз водителей предупреждают о частичном перекрытии проезда по тоннелю под фарватером. Ограничения будут действовать три дня.

- Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в тоннеле судопропускного сооружения С-1 вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам с 21 по 24.11.2022, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

21 и 22 ноября работы будут проходить на внешнем кольце КАД (со стороны Финского залива), а 23 и 24 ноября - на внутреннем, с Невской стороны.

При этом движение машин могут полностью останавливать на 10 минут, чтобы завести в тоннель или вывести из него спецтехнику.

Водителей призывают к внимательности и просят соблюдать все установленные ограничения.