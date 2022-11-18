Более 3,5 млн человек воспользовались водными маршрутами Петербурга в 2022 году

По водным маршрутам Петербурга в навигацию 2022 года перевезено свыше 3,5 млн человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за период навигации 2022 года водными маршрутами воспользовались более 3,5 миллиона человек. Это на 49,7 процентов больше, чем в прошлом году. Сезон длился с 18 апреля по 14 ноября включительно - 211 дней. Об этом 18 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Несмотря на объективные сложности удается наращивать водные перевозки. Мы сделали ставку на внутренний туризм, и эта стратегия себя оправдывает. Уверен, что с вводом новых объектов, таких как проект "Остров фортов" в Кронштадте, приток пассажиров на водных маршрутах будет только расти, - отметил губернатор Александр Беглов.

За эти дни в бюджет Петербурга от использования городских причалов поступило более 15,5 миллионов рублей. Рост по сравнению с прошлым годом на 17,5 процентов.