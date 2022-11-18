Внучка застала мошенников дома у бабушки в Петербурге

Полицейскими задержаны мошенники, обманувшие пенсионерку в Кронштадтском районе / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге внучка застала мошенников дома у своей бабушки. Днем 17 ноября 2022 года 35-летняя женщина пришла в гости к своей 84-летней бабушке в городе Кронштадте и застала у нее дома постороннего мужчину. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Женщина позвонила в полицию и рассказала, что придя домой к своей 84-летней бабушке, обнаружила неизвестного мужчину в квартире, - сообщили в полиции.

Позже в полицию обратилась и сама пенсионерка. Она рассказала, что днем ей позвонила незнакомая женщина и сказала, что ее дочь попала в ДТП. Чтобы компенсировать ущерб, нужно заплатить 400 тысяч рублей, которые пенсионерка передала курьеру в момент прихода внучки.

Вскоре сотрудники полиции на улице Восстания задержали 48-летнюю женщину и ранее судимого 41-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело.