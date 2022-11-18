На трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение в сторону Выборга 22 ноября

На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области полностью перекроют движение в направлении Выборга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На трассе "Скандинавия" в Ленинградской области полностью перекроют движение в сторону Выборга. Ограничения запланированы на 71 и 78 километрах дороги в ночное время 22 ноября 2022 года. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по установке пунктов учета интенсивности движения на 71 и 78 километрах федеральной трассы А-181 "Скандинавия", в районе поселков Первомайское и Цвелодубово, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта в направлении Выборга, - сообщили в компании.

Проезд в направлении Санкт-Петербурга будет полностью открыт по трем полосам.

Первое перекрытие запланировано на 71 километре с 00:10 до 00:20 часов. Следом с 02:30 до 02:40 часов будет перекрыт проезд на 78 километре трассы.