81-летняя петербурженка стала самой старшей участницей ЕГЭ-2022

Самой старшей участницей ЕГЭ-2022 стала 81-летняя женщина из Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самой старшей участницей ЕГЭ-2022 стала 81-летняя женщина из Санкт-Петербурга. Об этом 18 ноября 2022 года рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в вузы РФ.

- У нас в 2022 году было 211 участников, возраст которых более 50 лет. Самой возрастной участнице 81 год, - отметил Круглинский.

Самая старшая участница ЕГЭ этого года проживает в Санкт-Петербурге. По какой причине она решила попробовать себя в сдаче экзаменов, не уточняется.

Помимо петербурженки ЕГЭ-2022 сдавали еще несколько возрастных участников. Это мужчина в возрасте 72 лет из Москвы и 71-летняя женщина из Калининградской области.

Некоторые из возрастных участников были зачислены в вузы.