Главный синоптик Петербурга пообещал морозные выходные 19 и 20 ноября

Холодные выходные ожидают Петербург 19 и 20 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предстоящие выходные в Санкт-Петербурге 19 и 20 ноября 2022 года обещают быть морозными. Температура воздуха будет все время ниже нуля, а в Ленинградской области в ночное время даже ниже минус 10 градусов. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Влияние антициклона будет нарушаться только прохождением фронтальных разделов, смещающихся по его периферии, но и то малоактивных. Небольшой снег пройдет по области и в Санкт-Петербурге днем 19 и 20 ноября. Ветер постоянно восточных направлений, но без усилений, - сообщил синоптик.

В выходные в Петербурге температура воздуха в течение суток будет в пределах минус 1-6 градусов, в ночные часы в восточных районах области местами окажется холоднее - до минус 10-12 градусов.

А вот потепление в городе намечается лишь к концу следующей недели с приходом циклонов с запад.