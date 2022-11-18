СК завел дело после жестокого убийства занимавшейся спортом пенсионерки в Петербурге

Неадекватный парень зарезал пенсионерку в Пискаревском парке. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело об убийстве 63-летней женщины. Вечером 17 ноября на пенсионерку, занимавшуюся скандинавской ходьбой в Пискаревском парке, напал неадекватный молодой мужчина. Он 15 раз ударил женщину ножом.

- От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Далее мужчина нанес себе несколько ударов ножом, - сообщает пресс-служба СК.

После нападения мужчина вышел к ближайшей заправке и признался прохожим в содеянном. Люди вызвали полицию, которая задержала парня.

Известно, что нападавшему 26 лет. Предварительно, он страдает шизофренией. Сейчас мужчина находится в больнице. Его состояние и возможность отвечать за свои действия оценит судебно-психиатрическая экспертиза.