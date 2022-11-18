Трупы матери с двумя детьми нашли в квартире в Петербурге

Труп женщины с двумя маленькими детьми нашли в квартире Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в одной из квартир в Красногвардейском районе нашли три трупа: мать и двое ее малолетних детей. Тела были обнаружены 18 ноября 2022 года в одном из домов по Большой Пороховской улице. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

- В квартире одного из домов по Большой Пороховской улице обнаружены тела трех человек без внешних признаков насильственной смерти: женщины и малолетних детей, - сообщили в ведомстве.

На место сразу же приехали сотрудники полиции, прокуратуры и Следственного комитета. Они осматривают квартиру и пытаются установить причины смерти семьи.

Также по факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.