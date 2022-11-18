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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 9:45

Под суд отдадут посредника, передавшего взятку чиновнику правительства Новгородской области от петербургской фирмы

Следствие по делу завершили в региональном управлении СК
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК завершил следствие по делу о передачи взятке чиновнику новгородского правительства.

СК завершил следствие по делу о передачи взятке чиновнику новгородского правительства.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Посредник в получении взяток предстанет перед судом в Новгородской области. Местное управление СК России завершило расследование дела в отношении мужчины, который принес подношение чиновнику областной администрации.

- По версии следствия, обвиняемый оказал содействие в получении и даче взятки чиновнику департамента образования и молодежной политики Новгородской области от представителей одной из организаций Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Новгородской области.

Деньги предназначались для решения вопроса о заключении контракта на поставку обеззараживателей воздуха в школы Новгорода и области. Сумма сделки оценивалась в два миллиона рублей. Сколько именно денег получил чиновник за ее одобрение, в СК не уточняют.