Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 9:57

Две дороги к жилым комплексам построят в Приморском и Московском районах Петербурга

Строительством трасс займется застройщик домов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Крупный застройщик Петербурга проложит дороги к двум жилкомплексам

Крупный застройщик Петербурга проложит дороги к двум жилкомплексам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге крупный застройщик проложит дорогу до двух жилых комплексов в Приморском и Московском районах города. Компания Setl Group получила от комитета по градостроительству и архитектуре задание на разработку проектов планировки территории, где должны быть и дороги до ЖК. Об этом 18 ноября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- В Московском районе появится продолжение проспекта Космонавтов от Кузнецовской до Благодатной длиной в 550 метров, - сообщает издание.

Вторая дорога в 2,8 километра соединит Шуваловский и Суздальский проспекты в Приморском районе Петербурга. Обе дороги сделают строящиеся районы более доступными для транспорта.

Завершить разработку новых дорог необходимо до конца 2023 года.