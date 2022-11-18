Две дороги к жилым комплексам построят в Приморском и Московском районах Петербурга

Крупный застройщик Петербурга проложит дороги к двум жилкомплексам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге крупный застройщик проложит дорогу до двух жилых комплексов в Приморском и Московском районах города. Компания Setl Group получила от комитета по градостроительству и архитектуре задание на разработку проектов планировки территории, где должны быть и дороги до ЖК. Об этом 18 ноября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- В Московском районе появится продолжение проспекта Космонавтов от Кузнецовской до Благодатной длиной в 550 метров, - сообщает издание.

Вторая дорога в 2,8 километра соединит Шуваловский и Суздальский проспекты в Приморском районе Петербурга. Обе дороги сделают строящиеся районы более доступными для транспорта.

Завершить разработку новых дорог необходимо до конца 2023 года.