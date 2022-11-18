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НовостиПетербургская стройка18 ноября 2022 10:04

Казанский застройщик отказался от покупки активов шведской Bonava в Петербурге

Скандинавская компания решила покинуть российский рынок после начала СВО
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Казанский застройщик отказался покупать петербургский бизнес шведской компании.

Казанский застройщик отказался покупать петербургский бизнес шведской компании.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Застройщик «Джи-групп» принял решение отказаться от покупки российских активов шведского девелопера Bonava , работавшего в основном в Петербурге. Казанского инвестора напугали сроки сделки, которые могли занять до полугода.

- Окончательное завершение сделки могло состояться только при условии ее одобрения ФАС и Правительственной комиссией РФ. Данная процедура требует значительного времени, - сообщается в телеграм-канале «Джи-групп».

Поэтому застройщик решил разорвать уже предварительно заключенное соглашение. При этом девелопер из столицы Татарстана продолжит развивать проекты в Петербурге самостоятельно.

Напомним, что Bonava решила уйти из России после начала СВО на Украине. На тот момент у шведской компании в работе было два недостроенных жилых комплекса в Петербурге и ближней Ленобласти.