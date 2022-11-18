Казанский застройщик отказался от покупки активов шведской Bonava в Петербурге

Казанский застройщик отказался покупать петербургский бизнес шведской компании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Застройщик «Джи-групп» принял решение отказаться от покупки российских активов шведского девелопера Bonava , работавшего в основном в Петербурге. Казанского инвестора напугали сроки сделки, которые могли занять до полугода.

- Окончательное завершение сделки могло состояться только при условии ее одобрения ФАС и Правительственной комиссией РФ. Данная процедура требует значительного времени, - сообщается в телеграм-канале «Джи-групп».

Поэтому застройщик решил разорвать уже предварительно заключенное соглашение. При этом девелопер из столицы Татарстана продолжит развивать проекты в Петербурге самостоятельно.

Напомним, что Bonava решила уйти из России после начала СВО на Украине. На тот момент у шведской компании в работе было два недостроенных жилых комплекса в Петербурге и ближней Ленобласти.